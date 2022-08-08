Токеномика на Grizzly Honey (GHNY)
Информация за Grizzly Honey (GHNY)
Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets.
The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields.
On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature.
The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release.
The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens.
For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
Токеномика и анализ на цената за Grizzly Honey (GHNY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Grizzly Honey (GHNY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Grizzly Honey (GHNY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Grizzly Honey (GHNY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой GHNY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой GHNY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на GHNY, разгледайте цената в реално време на токените GHNY!
Прогноза за цената за GHNY
Искате ли да знаете какъв път може да поеме GHNY? Нашата страница за прогноза за цената GHNY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.