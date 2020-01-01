Токеномика на Grix (GRIX) Открийте ключова информация за Grix (GRIX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Grix (GRIX) Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities." Официален уебсайт: https://www.grix.finance/ Купете GRIX сега!

Токеномика и анализ на цената за Grix (GRIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Grix (GRIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 108.25M $ 108.25M $ 108.25M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.40M $ 34.40M $ 34.40M Рекорд за всички времена: $ 0.04020081 $ 0.04020081 $ 0.04020081 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0162722 $ 0.0162722 $ 0.0162722 Текуща цена: $ 0.03440197 $ 0.03440197 $ 0.03440197 Научете повече за цената на Grix (GRIX)

Токеномика на Grix (GRIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Grix (GRIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRIX, разгледайте цената в реално време на токените GRIX!

Прогноза за цената за GRIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме GRIX? Нашата страница за прогноза за цената GRIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GRIX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!