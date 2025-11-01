Информация за цената за GRIND (GRIND) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +3.83% Промяна на цената (1д) +4.99% Промяна на цената (7д) +2.30% Промяна на цената (7д) +2.30%

Цената в реално време за GRIND (GRIND) е--. През последните 24 часа GRIND се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GRIND е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GRIND има промяна от +3.83% за последния час, +4.99% за 24 часа и +2.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GRIND (GRIND)

Пазарна капитализация $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Циркулиращо предлагане 77.78B 77.78B 77.78B Общо предлагане 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

Текущата пазарна капитализация на GRIND е $ 1.12M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GRIND е 77.78B, като общото предлагане е 77777777777.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.12M.