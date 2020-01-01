Токеномика на Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Открийте ключова информация за Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage. Официален уебсайт: https://citadail.ai/ Купете CITADAIL сега!

Токеномика и анализ на цената за Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Рекорд за всички времена: $ 0.04870041 $ 0.04870041 $ 0.04870041 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00120517 $ 0.00120517 $ 0.00120517 Научете повече за цената на Griffain New Hedge Fund (CITADAIL)

Токеномика на Griffain New Hedge Fund (CITADAIL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CITADAIL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CITADAIL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CITADAIL, разгледайте цената в реално време на токените CITADAIL!

