Информация за цената за Gremly ($GREMLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +5.31% Промяна на цената (1д) +37.99% Промяна на цената (7д) +353.62% Промяна на цената (7д) +353.62%

Цената в реално време за Gremly ($GREMLY) е--. През последните 24 часа $GREMLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $GREMLY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $GREMLY има промяна от +5.31% за последния час, +37.99% за 24 часа и +353.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gremly ($GREMLY)

Пазарна капитализация $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Циркулиращо предлагане 405.76T 405.76T 405.76T Общо предлагане 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

Текущата пазарна капитализация на Gremly е $ 1.60M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $GREMLY е 405.76T, като общото предлагане е 405757402509796.9. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.60M.