Какво е GreenWAVES (GRWV)

GreenWAVES is designed to be the currency of the GRWV Ecosystem where utilizations empower the currency with special perks. $GRWV can be used at the GRWV.APP which is an ecommerce payment gateway and an online retail solution all at once, which doesn't require any setup fees or upfront costs.

