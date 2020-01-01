Токеномика на Green RWA (GREEN)
Информация за Green RWA (GREEN)
GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors.
Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities.
Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments.
AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets.
Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform.
Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development.
Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.
Токеномика и анализ на цената за Green RWA (GREEN)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Green RWA (GREEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Green RWA (GREEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Green RWA (GREEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой GREEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой GREEN токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на GREEN, разгледайте цената в реално време на токените GREEN!
Прогноза за цената за GREEN
Искате ли да знаете какъв път може да поеме GREEN? Нашата страница за прогноза за цената GREEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.