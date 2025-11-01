Информация за цената за Green (GREEN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00027065 $ 0.00027065 $ 0.00027065 24-часов нисък $ 0.00044249 $ 0.00044249 $ 0.00044249 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00027065$ 0.00027065 $ 0.00027065 24-часов висок $ 0.00044249$ 0.00044249 $ 0.00044249 Рекорд за всички времена $ 0.00065911$ 0.00065911 $ 0.00065911 Най-ниска цена $ 0.00005588$ 0.00005588 $ 0.00005588 Промяна на цената (1ч) +0.64% Промяна на цената (1д) +35.69% Промяна на цената (7д) +45.64% Промяна на цената (7д) +45.64%

Цената в реално време за Green (GREEN) е$0.00044005. През последните 24 часа GREEN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00027065 до най-висока стойност $ 0.00044249, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GREEN е $ 0.00065911, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005588.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GREEN има промяна от +0.64% за последния час, +35.69% за 24 часа и +45.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Green (GREEN)

Пазарна капитализация $ 20.85M$ 20.85M $ 20.85M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.85M$ 20.85M $ 20.85M Циркулиращо предлагане 47.64B 47.64B 47.64B Общо предлагане 47,638,294,773.71473 47,638,294,773.71473 47,638,294,773.71473

Текущата пазарна капитализация на Green е $ 20.85M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GREEN е 47.64B, като общото предлагане е 47638294773.71473. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.85M.