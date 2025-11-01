Информация за цената за GRDM (GRDM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 Най-ниска цена $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -0.09% Промяна на цената (7д) -0.09%

Цената в реално време за GRDM (GRDM) е$0.01741862. През последните 24 часа GRDM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GRDM е $ 0.02841479, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01535586.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GRDM има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -0.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GRDM (GRDM)

Пазарна капитализация $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.42M$ 17.42M $ 17.42M Циркулиращо предлагане 400.00M 400.00M 400.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на GRDM е $ 6.97M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GRDM е 400.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.42M.