Токеномика на GRASS ($GRASS) Открийте ключова информация за GRASS ($GRASS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GRASS ($GRASS) $GRASS is a project built on the innovative SUI blockchain, designed to blend meme culture with storytelling and branding. It aims to go beyond the typical memecoin by creating a unique, recognizable intellectual property (IP) and fostering community engagement. Through its animations and creative content, $GRASS serves as a movement to amplify the SUI ecosystem, bridging entertainment and blockchain technology in a fun and approachable way. Официален уебсайт: https://touchgrassnow.xyz/ Купете $GRASS сега!

Токеномика и анализ на цената за GRASS ($GRASS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GRASS ($GRASS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 64.23K $ 64.23K $ 64.23K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 64.23K $ 64.23K $ 64.23K Рекорд за всички времена: $ 0.01644762 $ 0.01644762 $ 0.01644762 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00004168 $ 0.00004168 $ 0.00004168 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GRASS ($GRASS)

Токеномика на GRASS ($GRASS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GRASS ($GRASS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $GRASS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $GRASS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $GRASS, разгледайте цената в реално време на токените $GRASS!

Прогноза за цената за $GRASS Искате ли да знаете какъв път може да поеме $GRASS? Нашата страница за прогноза за цената $GRASS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $GRASS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!