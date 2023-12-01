Токеномика на Grape (GRP) Открийте ключова информация за Grape (GRP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Grape (GRP) GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Официален уебсайт: https://grap3.com/ Бяла книга: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf Купете GRP сега!

Токеномика и анализ на цената за Grape (GRP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Grape (GRP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Рекорд за всички времена: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 Текуща цена: $ 0.365848 $ 0.365848 $ 0.365848 Научете повече за цената на Grape (GRP)

Токеномика на Grape (GRP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Grape (GRP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRP, разгледайте цената в реално време на токените GRP!

