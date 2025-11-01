Информация за цената за GrandpaTrenchLive (GRAMPS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000602 $ 0.00000602 $ 0.00000602 24-часов нисък $ 0.00000625 $ 0.00000625 $ 0.00000625 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000602$ 0.00000602 $ 0.00000602 24-часов висок $ 0.00000625$ 0.00000625 $ 0.00000625 Рекорд за всички времена $ 0.00044247$ 0.00044247 $ 0.00044247 Най-ниска цена $ 0.00000602$ 0.00000602 $ 0.00000602 Промяна на цената (1ч) +0.52% Промяна на цената (1д) +2.63% Промяна на цената (7д) -3.11% Промяна на цената (7д) -3.11%

Цената в реално време за GrandpaTrenchLive (GRAMPS) е$0.0000062. През последните 24 часа GRAMPS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000602 до най-висока стойност $ 0.00000625, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GRAMPS е $ 0.00044247, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000602.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GRAMPS има промяна от +0.52% за последния час, +2.63% за 24 часа и -3.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Пазарна капитализация $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Циркулиращо предлагане 999.26M 999.26M 999.26M Общо предлагане 999,261,018.323134 999,261,018.323134 999,261,018.323134

Текущата пазарна капитализация на GrandpaTrenchLive е $ 6.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GRAMPS е 999.26M, като общото предлагане е 999261018.323134. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.20K.