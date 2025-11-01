БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Grand Gangsta City днес е 0.00208496 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за $GGC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на $GGC в MEXC сега.Цената в реално време на Grand Gangsta City днес е 0.00208496 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за $GGC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на $GGC в MEXC сега.

Повече за $GGC

$GGCценова информация

Какво представлява $GGC

Официален уебсайт на $GGC

Токеномика на $GGC

$GGC ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Grand Gangsta City Лого

Grand Gangsta City цена ($GGC)

Не се намира в списъка

1 $GGC към USD - цена в реално време:

$0.00208496
$0.00208496$0.00208496
+4.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Grand Gangsta City ($GGC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:50:47 (UTC+8)

Информация за цената за Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00198242
$ 0.00198242$ 0.00198242
24-часов нисък
$ 0.00216292
$ 0.00216292$ 0.00216292
24-часов висок

$ 0.00198242
$ 0.00198242$ 0.00198242

$ 0.00216292
$ 0.00216292$ 0.00216292

$ 0.01587433
$ 0.01587433$ 0.01587433

$ 0.00179572
$ 0.00179572$ 0.00179572

-0.10%

+4.21%

-3.04%

-3.04%

Цената в реално време за Grand Gangsta City ($GGC) е$0.00208496. През последните 24 часа $GGC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00198242 до най-висока стойност $ 0.00216292, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $GGC е $ 0.01587433, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00179572.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $GGC има промяна от -0.10% за последния час, +4.21% за 24 часа и -3.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Grand Gangsta City ($GGC)

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

--
----

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

918.25M
918.25M 918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Grand Gangsta City е $ 1.92M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $GGC е 918.25M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.09M.

История на цените за Grand Gangsta City ($GGC) USD

През днешния ден промяната в цената на Grand Gangsta City към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Grand Gangsta City към USD беше $ -0.0007788232.
През последните 60 дни промяната в цената на Grand Gangsta City към USD беше $ -0.0010086479.
През последните 90 дни промяната в цената на Grand Gangsta City към USD беше $ -0.0049137218316875804.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.21%
30 дни$ -0.0007788232-37.35%
60 дни$ -0.0010086479-48.37%
90 дни$ -0.0049137218316875804-70.20%

Какво е Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Grand Gangsta City ($GGC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Grand Gangsta City (USD)

Колко ще струва Grand Gangsta City ($GGC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Grand Gangsta City ($GGC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Grand Gangsta City.

Проверете прогнозата за цената за Grand Gangsta City сега!

$GGC към местни валути

Токеномика на Grand Gangsta City ($GGC)

Разбирането на токеномиката на Grand Gangsta City ($GGC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените $GGC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Grand Gangsta City ($GGC)

Колко струва Grand Gangsta City ($GGC) днес?
Цената в реално време на $GGC в USD е 0.00208496 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на $GGC към USD?
Текущата цена на $GGC към USD е $ 0.00208496. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Grand Gangsta City?
Пазарната капитализация за $GGC е $ 1.92M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на $GGC?
Циркулиращото предлагане на $GGC е 918.25M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на $GGC?
$GGC постигна ATH цена от 0.01587433 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на $GGC?
$GGC достигна ATL цена от 0.00179572 USD.
Какъв е обемът на търговията на $GGC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за $GGC е -- USD.
Ще се повиши ли $GGC тази година?
$GGC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за $GGC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:50:47 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Grand Gangsta City ($GGC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,384.04
$109,384.04$109,384.04

-0.76%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,850.26
$3,850.26$3,850.26

-0.27%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02831
$0.02831$0.02831

-12.02%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,850.26
$3,850.26$3,850.26

-0.27%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,384.04
$109,384.04$109,384.04

-0.76%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-1.24%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5167
$2.5167$2.5167

-0.28%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.27
$1,081.27$1,081.27

-0.28%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000703
$0.0000703$0.0000703

+40.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09505
$0.09505$0.09505

+850.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000740
$0.000740$0.000740

+270.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00031
$0.00031$0.00031

+72.22%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000102
$0.00000102$0.00000102

+59.37%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0035
$0.0035$0.0035

+40.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000003179
$0.0000000000000000000000003179$0.0000000000000000000000003179

+22.31%