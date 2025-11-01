Информация за цената за Grand Gangsta City ($GGC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00198242 24-часов нисък $ 0.00216292 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.01587433 Най-ниска цена $ 0.00179572 Промяна на цената (1ч) -0.10% Промяна на цената (1д) +4.21% Промяна на цената (7д) -3.04%

Цената в реално време за Grand Gangsta City ($GGC) е$0.00208496. През последните 24 часа $GGC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00198242 до най-висока стойност $ 0.00216292, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $GGC е $ 0.01587433, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00179572.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $GGC има промяна от -0.10% за последния час, +4.21% за 24 часа и -3.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Grand Gangsta City ($GGC)

Пазарна капитализация $ 1.92M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.09M Циркулиращо предлагане 918.25M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Grand Gangsta City е $ 1.92M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $GGC е 918.25M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.09M.