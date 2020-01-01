Токеномика на Granary (GRAIN) Открийте ключова информация за Granary (GRAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Granary (GRAIN) The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol. Официален уебсайт: https://granary.finance/ Купете GRAIN сега!

Токеномика и анализ на цената за Granary (GRAIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Granary (GRAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 190.04K $ 190.04K $ 190.04K Общо предлагане: $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M Циркулиращо предлагане: $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 190.04K $ 190.04K $ 190.04K Рекорд за всички времена: $ 0.06669 $ 0.06669 $ 0.06669 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00079072 $ 0.00079072 $ 0.00079072 Научете повече за цената на Granary (GRAIN)

Токеномика на Granary (GRAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Granary (GRAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRAIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRAIN, разгледайте цената в реално време на токените GRAIN!

Прогноза за цената за GRAIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме GRAIN? Нашата страница за прогноза за цената GRAIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GRAIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!