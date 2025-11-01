Информация за цената за grail (SN81) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3.47 $ 3.47 $ 3.47 24-часов нисък $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 24-часов висок 24-часов нисък $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 24-часов висок $ 4.33$ 4.33 $ 4.33 Рекорд за всички времена $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Най-ниска цена $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Промяна на цената (1ч) +0.54% Промяна на цената (1д) +19.82% Промяна на цената (7д) +26.48% Промяна на цената (7д) +26.48%

Цената в реално време за grail (SN81) е$4.26. През последните 24 часа SN81 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3.47 до най-висока стойност $ 4.33, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN81 е $ 7.51, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.92.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN81 има промяна от +0.54% за последния час, +19.82% за 24 часа и +26.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за grail (SN81)

Пазарна капитализация $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M Циркулиращо предлагане 2.34M 2.34M 2.34M Общо предлагане 2,340,625.693184664 2,340,625.693184664 2,340,625.693184664

Текущата пазарна капитализация на grail е $ 10.01M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN81 е 2.34M, като общото предлагане е 2340625.693184664. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.01M.