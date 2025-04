Какво е Graffiti (GRAF)

The Normies' Gateway to Heroglyphs! No need for solo staking capabilities simply delegate your ETH and unlock exclusive token mining rewards. How It Works: 1) Delegate your ETH to Graffiti 2) Access mined tokens reserved for Complete Validators/Solo Stakers 3) Unlock rewards in new tokens. Share protocol revenue Graffiti is creating a new economy that rewards normies. Power in the hands of the people!

Graffiti (GRAF) ресурс Официален уеб сайт