Токеномика на GRABWAY (GRAB) Открийте ключова информация за GRABWAY (GRAB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GRABWAY (GRAB) GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving. Официален уебсайт: https://grabway.site/ Купете GRAB сега!

Токеномика и анализ на цената за GRABWAY (GRAB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GRABWAY (GRAB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3,64M $ 3,64M $ 3,64M Общо предлагане: $ 60,00M $ 60,00M $ 60,00M Циркулиращо предлагане: $ 33,28M $ 33,28M $ 33,28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6,57M $ 6,57M $ 6,57M Рекорд за всички времена: $ 0,18613 $ 0,18613 $ 0,18613 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,03602286 $ 0,03602286 $ 0,03602286 Текуща цена: $ 0,109085 $ 0,109085 $ 0,109085 Научете повече за цената на GRABWAY (GRAB)

Токеномика на GRABWAY (GRAB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GRABWAY (GRAB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRAB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRAB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRAB, разгледайте цената в реално време на токените GRAB!

Прогноза за цената за GRAB Искате ли да знаете какъв път може да поеме GRAB? Нашата страница за прогноза за цената GRAB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GRAB сега!

