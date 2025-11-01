Информация за цената за GPUAI (GPUAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00581266 $ 0.00581266 $ 0.00581266 24-часов нисък $ 0.00638828 $ 0.00638828 $ 0.00638828 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00581266$ 0.00581266 $ 0.00581266 24-часов висок $ 0.00638828$ 0.00638828 $ 0.00638828 Рекорд за всички времена $ 0.6198$ 0.6198 $ 0.6198 Най-ниска цена $ 0.00437792$ 0.00437792 $ 0.00437792 Промяна на цената (1ч) -0.14% Промяна на цената (1д) -9.01% Промяна на цената (7д) -18.77% Промяна на цената (7д) -18.77%

Цената в реално време за GPUAI (GPUAI) е$0.00581233. През последните 24 часа GPUAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00581266 до най-висока стойност $ 0.00638828, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GPUAI е $ 0.6198, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00437792.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GPUAI има промяна от -0.14% за последния час, -9.01% за 24 часа и -18.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GPUAI (GPUAI)

Пазарна капитализация $ 357.48K$ 357.48K $ 357.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 581.28K$ 581.28K $ 581.28K Циркулиращо предлагане 61.50M 61.50M 61.50M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на GPUAI е $ 357.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GPUAI е 61.50M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 581.28K.