Токеномика на GovWorld (GOV) Открийте ключова информация за GovWorld (GOV), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GovWorld (GOV) GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards. Официален уебсайт: https://www.govworld.io/ Купете GOV сега!

Токеномика и анализ на цената за GovWorld (GOV) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GovWorld (GOV), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 69.04K $ 69.04K $ 69.04K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 46.21M $ 46.21M $ 46.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 149.40K $ 149.40K $ 149.40K Рекорд за всички времена: $ 0.240885 $ 0.240885 $ 0.240885 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00119396 $ 0.00119396 $ 0.00119396 Текуща цена: $ 0.00149398 $ 0.00149398 $ 0.00149398 Научете повече за цената на GovWorld (GOV)

Токеномика на GovWorld (GOV): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GovWorld (GOV) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOV токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOV токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOV, разгледайте цената в реално време на токените GOV!

Прогноза за цената за GOV Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOV? Нашата страница за прогноза за цената GOV съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOV сега!

