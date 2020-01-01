Токеномика на GOUT (GOUT) Открийте ключова информация за GOUT (GOUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GOUT (GOUT) GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined. Официален уебсайт: https://goutchain.com/ Купете GOUT сега!

Токеномика и анализ на цената за GOUT (GOUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GOUT (GOUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.96M $ 5.96M $ 5.96M Общо предлагане: $ 152.95B $ 152.95B $ 152.95B Циркулиращо предлагане: $ 152.95B $ 152.95B $ 152.95B FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.96M $ 5.96M $ 5.96M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GOUT (GOUT)

Токеномика на GOUT (GOUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GOUT (GOUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOUT, разгледайте цената в реално време на токените GOUT!

