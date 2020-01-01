Токеномика на Gourmet Galaxy (GUM) Открийте ключова информация за Gourmet Galaxy (GUM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gourmet Galaxy (GUM) 🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing. Официален уебсайт: https://gourmetgalaxy.io Купете GUM сега!

Токеномика и анализ на цената за Gourmet Galaxy (GUM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gourmet Galaxy (GUM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.21K $ 29.21K $ 29.21K Общо предлагане: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Циркулиращо предлагане: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 175.84K $ 175.84K $ 175.84K Рекорд за всички времена: $ 3.82 $ 3.82 $ 3.82 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00878704 $ 0.00878704 $ 0.00878704 Научете повече за цената на Gourmet Galaxy (GUM)

Токеномика на Gourmet Galaxy (GUM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gourmet Galaxy (GUM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GUM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GUM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GUM, разгледайте цената в реално време на токените GUM!

