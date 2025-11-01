Информация за цената за GOTM (GOTM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00234703 24-часов нисък $ 0.0024746 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00423586 Най-ниска цена $ 0.00234703 Промяна на цената (1ч) +0.64% Промяна на цената (1д) +2.91% Промяна на цената (7д) -3.10%

Цената в реално време за GOTM (GOTM) е$0.00245165. През последните 24 часа GOTM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00234703 до най-висока стойност $ 0.0024746, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOTM е $ 0.00423586, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00234703.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOTM има промяна от +0.64% за последния час, +2.91% за 24 часа и -3.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GOTM (GOTM)

Пазарна капитализация $ 425.55K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.43M Циркулиращо предлагане 173.58M Общо предлагане 992,884,687.9479785

Текущата пазарна капитализация на GOTM е $ 425.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOTM е 173.58M, като общото предлагане е 992884687.9479785. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.43M.