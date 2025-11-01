Информация за цената за Gorilla (GORILLA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00183689 $ 0.00183689 $ 0.00183689 24-часов нисък $ 0.0021594 $ 0.0021594 $ 0.0021594 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00183689$ 0.00183689 $ 0.00183689 24-часов висок $ 0.0021594$ 0.0021594 $ 0.0021594 Рекорд за всички времена $ 0.01120028$ 0.01120028 $ 0.01120028 Най-ниска цена $ 0.0011281$ 0.0011281 $ 0.0011281 Промяна на цената (1ч) -0.36% Промяна на цената (1д) -8.30% Промяна на цената (7д) -27.54% Промяна на цената (7д) -27.54%

Цената в реално време за Gorilla (GORILLA) е$0.00184668. През последните 24 часа GORILLA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00183689 до най-висока стойност $ 0.0021594, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GORILLA е $ 0.01120028, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0011281.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GORILLA има промяна от -0.36% за последния час, -8.30% за 24 часа и -27.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gorilla (GORILLA)

Пазарна капитализация $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Gorilla е $ 1.84M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GORILLA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.84M.