Информация за цената за Gorbagana Daemon (OSCAR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.00003657 24-часов висок $ 0.00004009 Рекорд за всички времена $ 0.00095849 Най-ниска цена $ 0.00002628 Промяна на цената (1ч) -1.15% Промяна на цената (1д) -4.14% Промяна на цената (7д) -8.82%

Цената в реално време за Gorbagana Daemon (OSCAR) е$0.000037. През последните 24 часа OSCAR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003657 до най-висока стойност $ 0.00004009, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на OSCAR е $ 0.00095849, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002628.

Що се отнася до краткосрочното представяне, OSCAR има промяна от -1.15% за последния час, -4.14% за 24 часа и -8.82% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gorbagana Daemon (OSCAR)

Пазарна капитализация $ 37.00K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 37.00K Циркулиращо предлагане 999.88M Общо предлагане 999,875,845.026957

Текущата пазарна капитализация на Gorbagana Daemon е $ 37.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на OSCAR е 999.88M, като общото предлагане е 999875845.026957. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 37.00K.