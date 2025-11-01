БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Gorbagana Acceleration днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GOR/ACC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GOR/ACC в MEXC сега.Цената в реално време на Gorbagana Acceleration днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GOR/ACC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GOR/ACC в MEXC сега.

Повече за GOR/ACC

GOR/ACCценова информация

Какво представлява GOR/ACC

Официален уебсайт на GOR/ACC

Токеномика на GOR/ACC

GOR/ACC ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Gorbagana Acceleration Лого

Gorbagana Acceleration цена (GOR/ACC)

Не се намира в списъка

1 GOR/ACC към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:14:51 (UTC+8)

Информация за цената за Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.35%

+1.35%

Цената в реално време за Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) е--. През последните 24 часа GOR/ACC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOR/ACC е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOR/ACC има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

$ 5.28K
$ 5.28K$ 5.28K

--
----

$ 5.28K
$ 5.28K$ 5.28K

999.85M
999.85M 999.85M

999,851,596.583026
999,851,596.583026 999,851,596.583026

Текущата пазарна капитализация на Gorbagana Acceleration е $ 5.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOR/ACC е 999.85M, като общото предлагане е 999851596.583026. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.28K.

История на цените за Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) USD

През днешния ден промяната в цената на Gorbagana Acceleration към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Gorbagana Acceleration към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Gorbagana Acceleration към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Gorbagana Acceleration към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-40.27%
60 дни$ 0-48.24%
90 дни$ 0--

Какво е Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Gorbagana Acceleration (USD)

Колко ще струва Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Gorbagana Acceleration.

Проверете прогнозата за цената за Gorbagana Acceleration сега!

GOR/ACC към местни валути

Токеномика на Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Разбирането на токеномиката на Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GOR/ACC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Колко струва Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) днес?
Цената в реално време на GOR/ACC в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GOR/ACC към USD?
Текущата цена на GOR/ACC към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Gorbagana Acceleration?
Пазарната капитализация за GOR/ACC е $ 5.28K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GOR/ACC?
Циркулиращото предлагане на GOR/ACC е 999.85M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GOR/ACC?
GOR/ACC постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GOR/ACC?
GOR/ACC достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на GOR/ACC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GOR/ACC е -- USD.
Ще се повиши ли GOR/ACC тази година?
GOR/ACC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GOR/ACC за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:14:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,713.88
$109,713.88$109,713.88

-0.46%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,861.22
$3,861.22$3,861.22

0.00%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02817
$0.02817$0.02817

-12.46%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.65
$187.65$187.65

-0.27%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,861.22
$3,861.22$3,861.22

0.00%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,713.88
$109,713.88$109,713.88

-0.46%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.65
$187.65$187.65

-0.27%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5198
$2.5198$2.5198

-0.16%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.29
$1,088.29$1,088.29

+0.36%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000733
$0.0000733$0.0000733

+46.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09753
$0.09753$0.09753

+875.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000511
$0.000511$0.000511

+155.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000132
$0.00000132$0.00000132

+106.25%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8150
$0.8150$0.8150

+58.34%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%