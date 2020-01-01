Токеномика на GOOSEAI (GOOSE) Открийте ключова информация за GOOSEAI (GOOSE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за GOOSEAI (GOOSE) $GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven. Официален уебсайт: https://gooseai.io/ Бяла книга: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:41e13c9e-0b1c-4dbd-88ad-1edf1a056318 Купете GOOSE сега!

Токеномика и анализ на цената за GOOSEAI (GOOSE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GOOSEAI (GOOSE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 25.80K $ 25.80K $ 25.80K Общо предлагане: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M Циркулиращо предлагане: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.80K $ 25.80K $ 25.80K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на GOOSEAI (GOOSE)

Токеномика на GOOSEAI (GOOSE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на GOOSEAI (GOOSE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOOSE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOOSE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOOSE, разгледайте цената в реално време на токените GOOSE!

Прогноза за цената за GOOSE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOOSE? Нашата страница за прогноза за цената GOOSE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOOSE сега!

