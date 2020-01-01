Токеномика на Gooner (GOONER) Открийте ключова информация за Gooner (GOONER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gooner (GOONER) Gooner was on the brink of death, but the community knew better than to go over the edge. A community of gooners are now in control. Gooners exhibit maximum discipline on and off the computer screen. Always pushing the limit but never crossing the line. The Gooner communities have been banned from TikTok and Instagram, but we have found a home on X and on the Solana blockchain. Join our x community and come goon for a check. Официален уебсайт: https://linktr.ee/thegooner

Токеномика и анализ на цената за Gooner (GOONER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gooner (GOONER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.46K $ 47.46K $ 47.46K Общо предлагане: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Циркулиращо предлагане: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 47.46K $ 47.46K $ 47.46K Рекорд за всички времена: $ 0.00023231 $ 0.00023231 $ 0.00023231 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001989 $ 0.00001989 $ 0.00001989 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0

Токеномика на Gooner (GOONER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gooner (GOONER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOONER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOONER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOONER, разгледайте цената в реално време на токените GOONER!

Прогноза за цената за GOONER Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOONER? Нашата страница за прогноза за цената GOONER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

