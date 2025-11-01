Текущата пазарна капитализация на gooncoin е $ 15.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOONCOIN е 996.64M, като общото предлагане е 996635539.354288. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.95K.

Цената в реално време за gooncoin (GOONCOIN) е$0.000016. През последните 24 часа GOONCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001547 до най-висока стойност $ 0.00002229, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOONCOIN е $ 0.0017408, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001432.

История на цените за gooncoin (GOONCOIN) USD

През днешния ден промяната в цената на gooncoin към USD беше $ 0.

През последните 30 дни промяната в цената на gooncoin към USD беше $ -0.0000071569.

През последните 60 дни промяната в цената на gooncoin към USD беше $ -0.0000156771.

През последните 90 дни промяната в цената на gooncoin към USD беше $ 0.