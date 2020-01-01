Токеномика на Goodle ($GOODLE)
Информация за Goodle ($GOODLE)
🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose:
Supports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch
- Accelerates meme inspired liquidity for creators
- Community-centric approach to DeFi and entertainment
- Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth
Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem.
🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment:
-Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi
- Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community
- Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack)
- Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers
Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.
Токеномика и анализ на цената за Goodle ($GOODLE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Goodle ($GOODLE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Goodle ($GOODLE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Goodle ($GOODLE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой $GOODLE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой $GOODLE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на $GOODLE, разгледайте цената в реално време на токените $GOODLE!
Прогноза за цената за $GOODLE
Искате ли да знаете какъв път може да поеме $GOODLE? Нашата страница за прогноза за цената $GOODLE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.