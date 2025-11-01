Информация за цената за goodcryptoX (GOOD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.07092 $ 0.07092 $ 0.07092 24-часов нисък $ 0.07182 $ 0.07182 $ 0.07182 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.07092$ 0.07092 $ 0.07092 24-часов висок $ 0.07182$ 0.07182 $ 0.07182 Рекорд за всички времена $ 0.186012$ 0.186012 $ 0.186012 Най-ниска цена $ 0.059693$ 0.059693 $ 0.059693 Промяна на цената (1ч) +0.36% Промяна на цената (1д) -0.36% Промяна на цената (7д) +0.58% Промяна на цената (7д) +0.58%

Цената в реално време за goodcryptoX (GOOD) е$0.071258. През последните 24 часа GOOD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.07092 до най-висока стойност $ 0.07182, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOOD е $ 0.186012, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.059693.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOOD има промяна от +0.36% за последния час, -0.36% за 24 часа и +0.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за goodcryptoX (GOOD)

Пазарна капитализация $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 70.97M$ 70.97M $ 70.97M Циркулиращо предлагане 21.20M 21.20M 21.20M Общо предлагане 999,940,293.129266 999,940,293.129266 999,940,293.129266

Текущата пазарна капитализация на goodcryptoX е $ 1.50M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOOD е 21.20M, като общото предлагане е 999940293.129266. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 70.97M.