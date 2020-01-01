Токеномика на GoodBoy (GOODBOY)
Информация за GoodBoy (GOODBOY)
Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain.
Here’s what I bring to the table:
🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun.
🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness.
🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.
Токеномика и анализ на цената за GoodBoy (GOODBOY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за GoodBoy (GOODBOY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на GoodBoy (GOODBOY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на GoodBoy (GOODBOY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой GOODBOY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой GOODBOY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOODBOY, разгледайте цената в реално време на токените GOODBOY!
Прогноза за цената за GOODBOY
Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOODBOY? Нашата страница за прогноза за цената GOODBOY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.