Токеномика на Good Rudi (GOODRUDI) Открийте ключова информация за Good Rudi (GOODRUDI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Good Rudi (GOODRUDI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Good Rudi (GOODRUDI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.75K $ 8.75K $ 8.75K Общо предлагане: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M Циркулиращо предлагане: $ 999.51M $ 999.51M $ 999.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.75K $ 8.75K $ 8.75K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Good Rudi (GOODRUDI) Купете GOODRUDI сега!

Информация за Good Rudi (GOODRUDI) Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1945434026950475882

Токеномика на Good Rudi (GOODRUDI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Good Rudi (GOODRUDI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOODRUDI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOODRUDI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOODRUDI, разгледайте цената в реално време на токените GOODRUDI!

Прогноза за цената за GOODRUDI Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOODRUDI? Нашата страница за прогноза за цената GOODRUDI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOODRUDI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!