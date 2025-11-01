Информация за цената за Good Rudi (GOODRUDI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001821 $ 0.00001821 $ 0.00001821 24-часов нисък $ 0.00001957 $ 0.00001957 $ 0.00001957 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001821$ 0.00001821 $ 0.00001821 24-часов висок $ 0.00001957$ 0.00001957 $ 0.00001957 Рекорд за всички времена $ 0.00096358$ 0.00096358 $ 0.00096358 Най-ниска цена $ 0.00001806$ 0.00001806 $ 0.00001806 Промяна на цената (1ч) +3.87% Промяна на цената (1д) -0.01% Промяна на цената (7д) -3.59% Промяна на цената (7д) -3.59%

Цената в реално време за Good Rudi (GOODRUDI) е$0.00001896. През последните 24 часа GOODRUDI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001821 до най-висока стойност $ 0.00001957, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOODRUDI е $ 0.00096358, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001806.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOODRUDI има промяна от +3.87% за последния час, -0.01% за 24 часа и -3.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Good Rudi (GOODRUDI)

Пазарна капитализация $ 18.95K$ 18.95K $ 18.95K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 18.95K$ 18.95K $ 18.95K Циркулиращо предлагане 999.53M 999.53M 999.53M Общо предлагане 999,528,973.140671 999,528,973.140671 999,528,973.140671

Текущата пазарна капитализация на Good Rudi е $ 18.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOODRUDI е 999.53M, като общото предлагане е 999528973.140671. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 18.95K.