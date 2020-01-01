Токеномика на Good Games Guild (GGG) Открийте ключова информация за Good Games Guild (GGG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Good Games Guild (GGG) Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Официален уебсайт: https://goodgamesguild.com/ Купете GGG сега!

Токеномика и анализ на цената за Good Games Guild (GGG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Good Games Guild (GGG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 119.94K $ 119.94K $ 119.94K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 299.85K $ 299.85K $ 299.85K Рекорд за всички времена: $ 16.86 $ 16.86 $ 16.86 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00180044 $ 0.00180044 $ 0.00180044 Текуща цена: $ 0.00299846 $ 0.00299846 $ 0.00299846 Научете повече за цената на Good Games Guild (GGG)

Токеномика на Good Games Guild (GGG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Good Games Guild (GGG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GGG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GGG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GGG, разгледайте цената в реално време на токените GGG!

