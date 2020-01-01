Токеномика на Good Boy (BOY) Открийте ключова информация за Good Boy (BOY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Good Boy (BOY) Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth. Официален уебсайт: https://www.goodboysol.net/ Бяла книга: https://www.goodboysolana.com/ Купете BOY сега!

Токеномика и анализ на цената за Good Boy (BOY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Good Boy (BOY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 31.96K $ 31.96K $ 31.96K Общо предлагане: $ 845.88M $ 845.88M $ 845.88M Циркулиращо предлагане: $ 845.88M $ 845.88M $ 845.88M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.96K $ 31.96K $ 31.96K Рекорд за всички времена: $ 0.01083526 $ 0.01083526 $ 0.01083526 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Good Boy (BOY)

Токеномика на Good Boy (BOY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Good Boy (BOY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOY, разгледайте цената в реално време на токените BOY!

Прогноза за цената за BOY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BOY? Нашата страница за прогноза за цената BOY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BOY сега!

