Информация за gooch coin (GOOCH COIN) gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” Официален уебсайт: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c Купете GOOCH COIN сега!

Токеномика и анализ на цената за gooch coin (GOOCH COIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за gooch coin (GOOCH COIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 47.94K $ 47.94K $ 47.94K Общо предлагане: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Циркулиращо предлагане: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 47.94K $ 47.94K $ 47.94K Рекорд за всички времена: $ 0.00318822 $ 0.00318822 $ 0.00318822 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на gooch coin (GOOCH COIN)

Токеномика на gooch coin (GOOCH COIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на gooch coin (GOOCH COIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOOCH COIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOOCH COIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOOCH COIN, разгледайте цената в реално време на токените GOOCH COIN!

