Токеномика на Gomu Gator (GOMU) Открийте ключова информация за Gomu Gator (GOMU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gomu Gator (GOMU) the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone’s favorite gator in Solana! Официален уебсайт: https://www.gomugator.com/ Купете GOMU сега!

Токеномика и анализ на цената за Gomu Gator (GOMU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gomu Gator (GOMU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 398.28K $ 398.28K $ 398.28K Общо предлагане: $ 752.34M $ 752.34M $ 752.34M Циркулиращо предлагане: $ 752.34M $ 752.34M $ 752.34M FDV (оценка при пълна реализация): $ 398.28K $ 398.28K $ 398.28K Рекорд за всички времена: $ 0.00666824 $ 0.00666824 $ 0.00666824 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00052925 $ 0.00052925 $ 0.00052925 Научете повече за цената на Gomu Gator (GOMU)

Токеномика на Gomu Gator (GOMU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gomu Gator (GOMU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOMU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOMU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOMU, разгледайте цената в реално време на токените GOMU!

Прогноза за цената за GOMU Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOMU? Нашата страница за прогноза за цената GOMU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOMU сега!

