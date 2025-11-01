Информация за цената за Gomble (GM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01172744 $ 0.01172744 $ 0.01172744 24-часов нисък $ 0.0120507 $ 0.0120507 $ 0.0120507 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01172744$ 0.01172744 $ 0.01172744 24-часов висок $ 0.0120507$ 0.0120507 $ 0.0120507 Рекорд за всички времена $ 0.06274$ 0.06274 $ 0.06274 Най-ниска цена $ 0.00848022$ 0.00848022 $ 0.00848022 Промяна на цената (1ч) -0.05% Промяна на цената (1д) -0.38% Промяна на цената (7д) +13.59% Промяна на цената (7д) +13.59%

Цената в реално време за Gomble (GM) е$0.01172877. През последните 24 часа GM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01172744 до най-висока стойност $ 0.0120507, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GM е $ 0.06274, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00848022.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GM има промяна от -0.05% за последния час, -0.38% за 24 часа и +13.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gomble (GM)

Пазарна капитализация $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Циркулиращо предлагане 276.03M 276.03M 276.03M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Gomble е $ 3.24M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GM е 276.03M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.73M.