Информация за цената за Goliath (GOLIATH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00137047$ 0.00137047 $ 0.00137047 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.38% Промяна на цената (7д) -4.02% Промяна на цената (7д) -4.02%

Цената в реално време за Goliath (GOLIATH) е--. През последните 24 часа GOLIATH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOLIATH е $ 0.00137047, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOLIATH има промяна от -- за последния час, +2.38% за 24 часа и -4.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Goliath (GOLIATH)

Пазарна капитализация $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K Циркулиращо предлагане 999.50M 999.50M 999.50M Общо предлагане 999,502,465.081757 999,502,465.081757 999,502,465.081757

Текущата пазарна капитализация на Goliath е $ 7.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOLIATH е 999.50M, като общото предлагане е 999502465.081757. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.74K.