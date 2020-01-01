Токеномика на Golem (GLM) Открийте ключова информация за Golem (GLM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Golem (GLM) What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform. Официален уебсайт: https://golem.network/ Бяла книга: https://golem.network/doc/Golemwhitepaper.pdf Купете GLM сега!

Токеномика и анализ на цената за Golem (GLM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Golem (GLM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 243.91M $ 243.91M $ 243.91M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 243.91M $ 243.91M $ 243.91M Рекорд за всички времена: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00913753 $ 0.00913753 $ 0.00913753 Текуща цена: $ 0.244125 $ 0.244125 $ 0.244125 Научете повече за цената на Golem (GLM)

Токеномика на Golem (GLM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Golem (GLM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLM, разгледайте цената в реално време на токените GLM!

