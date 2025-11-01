Информация за цената за Goldn (GOLDN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00100899 - $ 0.00107605
24-часов нисък: $ 0.00100899
24-часов висок: $ 0.00107605
Рекорд за всички времена: $ 0.00218317
Най-ниска цена: $ 0.00096025
Промяна на цената (1ч): +1.39%
Промяна на цената (1д): +5.62%
Промяна на цената (7д): +5.72%

Цената в реално време за Goldn (GOLDN) е$0.0010747. През последните 24 часа GOLDN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00100899 до най-висока стойност $ 0.00107605, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GOLDN е $ 0.00218317, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00096025.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GOLDN има промяна от +1.39% за последния час, +5.62% за 24 часа и +5.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Goldn (GOLDN)

Пазарна капитализация: $ 14.86M
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 14.86M
Циркулиращо предлагане: 14.00B
Общо предлагане: 14,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Goldn е $ 14.86M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GOLDN е 14.00B, като общото предлагане е 14000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.86M.