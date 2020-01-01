Токеномика на Golden Kappa (GKAPPA) Открийте ключова информация за Golden Kappa (GKAPPA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Golden Kappa (GKAPPA) Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem. Официален уебсайт: https://gkappa.org/ Купете GKAPPA сега!

Токеномика и анализ на цената за Golden Kappa (GKAPPA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Golden Kappa (GKAPPA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 71.24K $ 71.24K $ 71.24K Общо предлагане: $ 777.69B $ 777.69B $ 777.69B Циркулиращо предлагане: $ 777.69B $ 777.69B $ 777.69B FDV (оценка при пълна реализация): $ 71.24K $ 71.24K $ 71.24K Рекорд за всички времена: $ 0.0001398 $ 0.0001398 $ 0.0001398 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Golden Kappa (GKAPPA)

Токеномика на Golden Kappa (GKAPPA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Golden Kappa (GKAPPA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GKAPPA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GKAPPA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GKAPPA, разгледайте цената в реално време на токените GKAPPA!

Прогноза за цената за GKAPPA Искате ли да знаете какъв път може да поеме GKAPPA? Нашата страница за прогноза за цената GKAPPA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GKAPPA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!