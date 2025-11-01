БорсаDEX+
Цената в реално време на Golden Donkey днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GDK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GDK в MEXC сега.

Golden Donkey цена (GDK)

Не се намира в списъка

$0.00014431
Golden Donkey (GDK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:35:58 (UTC+8)

Информация за цената за Golden Donkey (GDK) (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.20%

+3.52%

+28.48%

+28.48%

Цената в реално време за Golden Donkey (GDK) е--. През последните 24 часа GDK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GDK е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GDK има промяна от -0.20% за последния час, +3.52% за 24 часа и +28.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Golden Donkey (GDK)

$ 1.44M
--
$ 1.44M
10.00B
10,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Golden Donkey е $ 1.44M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GDK е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.44M.

История на цените за Golden Donkey (GDK) USD

През днешния ден промяната в цената на Golden Donkey към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Golden Donkey към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Golden Donkey към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Golden Donkey към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+3.52%
30 дни$ 0--
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Golden Donkey (GDK)

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Golden Donkey (GDK) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Golden Donkey (USD)

Колко ще струва Golden Donkey (GDK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Golden Donkey (GDK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Golden Donkey.

Проверете прогнозата за цената за Golden Donkey сега!

Токеномика на Golden Donkey (GDK)

Разбирането на токеномиката на Golden Donkey (GDK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GDK сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Golden Donkey (GDK)

Колко струва Golden Donkey (GDK) днес?
Цената в реално време на GDK в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GDK към USD?
Текущата цена на GDK към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Golden Donkey?
Пазарната капитализация за GDK е $ 1.44M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GDK?
Циркулиращото предлагане на GDK е 10.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GDK?
GDK постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GDK?
GDK достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на GDK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GDK е -- USD.
Ще се повиши ли GDK тази година?
GDK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GDK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:35:58 (UTC+8)

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

