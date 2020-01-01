Токеномика на Golden Doge (GDOGE) Открийте ключова информация за Golden Doge (GDOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Golden Doge (GDOGE) Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get! Официален уебсайт: https://goldendoge.finance/ Купете GDOGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Golden Doge (GDOGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Golden Doge (GDOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 83.62K $ 83.62K $ 83.62K Общо предлагане: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Циркулиращо предлагане: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 83.62K $ 83.62K $ 83.62K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Golden Doge (GDOGE)

Токеномика на Golden Doge (GDOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Golden Doge (GDOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GDOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GDOGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GDOGE, разгледайте цената в реално време на токените GDOGE!

Прогноза за цената за GDOGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GDOGE? Нашата страница за прогноза за цената GDOGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GDOGE сега!

