Информация за Golden Bailey (BAILEY) $Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos. Официален уебсайт: https://basedbailey.com/ Купете BAILEY сега!

Токеномика и анализ на цената за Golden Bailey (BAILEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Golden Bailey (BAILEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 37.66K $ 37.66K $ 37.66K Общо предлагане: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M Циркулиращо предлагане: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M FDV (оценка при пълна реализация): $ 37.66K $ 37.66K $ 37.66K Рекорд за всички времена: $ 0.001016 $ 0.001016 $ 0.001016 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Golden Bailey (BAILEY)

Токеномика на Golden Bailey (BAILEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Golden Bailey (BAILEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAILEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAILEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAILEY, разгледайте цената в реално време на токените BAILEY!

Прогноза за цената за BAILEY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAILEY? Нашата страница за прогноза за цената BAILEY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAILEY сега!

