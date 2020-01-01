Токеномика на Golden Ape (GAPE) Открийте ключова информация за Golden Ape (GAPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Golden Ape (GAPE) GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto! Официален уебсайт: https://golden-ape.com/ Купете GAPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Golden Ape (GAPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Golden Ape (GAPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.59K $ 10.59K $ 10.59K Общо предлагане: $ 933.60M $ 933.60M $ 933.60M Циркулиращо предлагане: $ 933.60M $ 933.60M $ 933.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.59K $ 10.59K $ 10.59K Рекорд за всички времена: $ 0.00149718 $ 0.00149718 $ 0.00149718 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Golden Ape (GAPE)

Токеномика на Golden Ape (GAPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Golden Ape (GAPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GAPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GAPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GAPE, разгледайте цената в реално време на токените GAPE!

Прогноза за цената за GAPE

