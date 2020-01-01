Токеномика на Golden Age (GOLDEN) Открийте ключова информация за Golden Age (GOLDEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Golden Age (GOLDEN) This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana. Официален уебсайт: https://thegoldenage.info/ Купете GOLDEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Golden Age (GOLDEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Golden Age (GOLDEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 56.63K $ 56.63K $ 56.63K Общо предлагане: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Циркулиращо предлагане: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.63K $ 56.63K $ 56.63K Рекорд за всички времена: $ 0.0014933 $ 0.0014933 $ 0.0014933 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00002558 $ 0.00002558 $ 0.00002558 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Golden Age (GOLDEN)

Токеномика на Golden Age (GOLDEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Golden Age (GOLDEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOLDEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOLDEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOLDEN, разгледайте цената в реално време на токените GOLDEN!

Прогноза за цената за GOLDEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOLDEN? Нашата страница за прогноза за цената GOLDEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOLDEN сега!

