Информация за цената за Golddigger (GDIG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00038165 $ 0.00038165 $ 0.00038165 24-часов нисък $ 0.00048158 $ 0.00048158 $ 0.00048158 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00038165$ 0.00038165 $ 0.00038165 24-часов висок $ 0.00048158$ 0.00048158 $ 0.00048158 Рекорд за всички времена $ 0.00135633$ 0.00135633 $ 0.00135633 Най-ниска цена $ 0.00038165$ 0.00038165 $ 0.00038165 Промяна на цената (1ч) +1.21% Промяна на цената (1д) +20.67% Промяна на цената (7д) +2.06% Промяна на цената (7д) +2.06%

Цената в реално време за Golddigger (GDIG) е$0.00046521. През последните 24 часа GDIG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00038165 до най-висока стойност $ 0.00048158, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GDIG е $ 0.00135633, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00038165.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GDIG има промяна от +1.21% за последния час, +20.67% за 24 часа и +2.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Golddigger (GDIG)

Пазарна капитализация $ 461.89K$ 461.89K $ 461.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 461.89K$ 461.89K $ 461.89K Циркулиращо предлагане 993.72M 993.72M 993.72M Общо предлагане 993,724,005.992372 993,724,005.992372 993,724,005.992372

Текущата пазарна капитализация на Golddigger е $ 461.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GDIG е 993.72M, като общото предлагане е 993724005.992372. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 461.89K.