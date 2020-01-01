Токеномика на Goldcoin (GLC) Открийте ключова информация за Goldcoin (GLC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Goldcoin (GLC) Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android. Официален уебсайт: https://www.goldcoinproject.org/ Бяла книга: https://github.com/goldcoin/wiki/wiki/GoldCoin-Whitepaper Купете GLC сега!

Токеномика и анализ на цената за Goldcoin (GLC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Goldcoin (GLC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.68M $ 10.68M $ 10.68M Общо предлагане: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Циркулиращо предлагане: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.68M $ 10.68M $ 10.68M Рекорд за всички времена: $ 0.773829 $ 0.773829 $ 0.773829 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00931785 $ 0.00931785 $ 0.00931785 Научете повече за цената на Goldcoin (GLC)

Токеномика на Goldcoin (GLC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Goldcoin (GLC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GLC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GLC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GLC, разгледайте цената в реално време на токените GLC!

Прогноза за цената за GLC Искате ли да знаете какъв път може да поеме GLC? Нашата страница за прогноза за цената GLC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GLC сега!

