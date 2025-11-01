Информация за цената за Gold xStock (GLDX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 363.83 $ 363.83 $ 363.83 24-часов нисък $ 374.9 $ 374.9 $ 374.9 24-часов висок 24-часов нисък $ 363.83$ 363.83 $ 363.83 24-часов висок $ 374.9$ 374.9 $ 374.9 Рекорд за всички времена $ 4,340.05$ 4,340.05 $ 4,340.05 Най-ниска цена $ 300.95$ 300.95 $ 300.95 Промяна на цената (1ч) -0.22% Промяна на цената (1д) +0.67% Промяна на цената (7д) -3.98% Промяна на цената (7д) -3.98%

Цената в реално време за Gold xStock (GLDX) е$366.52. През последните 24 часа GLDX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 363.83 до най-висока стойност $ 374.9, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GLDX е $ 4,340.05, а най-ниската цена за всички времена е $ 300.95.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GLDX има промяна от -0.22% за последния час, +0.67% за 24 часа и -3.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gold xStock (GLDX)

Пазарна капитализация $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.98M$ 10.98M $ 10.98M Циркулиращо предлагане 5.11K 5.11K 5.11K Общо предлагане 29,899.96475353 29,899.96475353 29,899.96475353

Текущата пазарна капитализация на Gold xStock е $ 1.88M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GLDX е 5.11K, като общото предлагане е 29899.96475353. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.98M.